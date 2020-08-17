Бывшая жена российского банкира Сергея Гришина Анна Федосеева осудила герцогов Сассекских за покупку особняка в Санта-Барбаре (Калифорния, США) у ее экс-супруга. Об этом сообщает The Sun.

По словам россиянки, Гришин — опасный человек, который превратил ее жизнь в ад. Так, Федосеева столкнулась с домашним насилием, нападениями, угрозами в ее адрес и адрес ее близких, а также судебным преследованием. Россиянка напомнила, что Меган Маркл борется за права женщин, поэтому покупка недвижимости у «насильника» выглядит непоследовательно.

По мнению бывшей жены Гришина, принц Гарри и Меган Маркл проявили неосмотрительность при покупке особняка. «Даже простой поиск в Google привел бы их к судебным протоколам, содержащим ужасающие обвинения против Сергея», — упрекнула герцогов Сассекских Федосеева, посоветовав им не иметь дело с Гришиным.

Представитель Гришина в свою очередь заявил, что банкир стал жертвой мошенничества, совершенного его бывшей женой, и был вынужден возбудить против нее судебное дело. «Когда эта мошенническая схема провалилась, Федосеева сделала ряд ложных и клеветнических обвинений», — приводит его слова издание.

Герцоги Сассекские приобрели недвижимость у Гришина, совладельца Росевробанка, венчурного инвестора и партнера Goldman Sachs в проекте Malltech, за 15 миллионов долларов в ипотеку.

Особняк площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров находится в престижном городе Монтесито и вмещает в себя девять спален, 16 ванных комнат, игровую зону, тренажерный зал, SPA-комплекс и собственный кинотеатр. На территории также имеются теннисный корт, чайный домик, винный погреб, гараж на пять машин и два гостевых дома.