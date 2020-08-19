Принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Великобританию, чтобы продолжить работать над своими благотворительными проектами. Об этом заявил Омид Скоби (Omid Scobie), один из авторов биографической книги о жизни пары «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи».

Светский хроникер заявил, что пара будет периодически приезжать в Лондон, как только в мире снимут ограничения из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. «Они будут рады приехать и заняться работой на местах. Гарри и Меган ясно дали понять, что продолжат заниматься делами в Великобритании», — заявил Скоби.

Тем не мене, автор книги усомнился, что герцог и герцогиня Сассекские вернутся к обязанностям старших членов королевской семьи, хотя Елизавета II и говорила им, что всегда готова принять их. «Гарри и Меган сейчас поглощены работой в своем некоммерческом фонде Archewell и обосновались в Калифорнии. Великобритания всегда будет важна дня них, но я сомневаюсь, что они вернутся к монаршим обязанностям», — подчеркнул хроникер.

1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально покинули британскую королевскую семью. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

С начала июля пара живет особняке стоимостью 15 миллионов долларов в округе Санта-Барбара, штат Калифорния. Они перебрались туда из Лос-Анджелеса, так как принц Гарри возненавидел этот город из-за толп туристов и папарацци.