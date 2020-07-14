Стриминговый сервис Spotify объявил дату запуска в России: на территории страны он заработает с 15 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сервис доступен бесплатно или по подписке Spotify Premium без рекламы, стоимость последней составит 169 рублей в месяц. Также будет доступна семейная подписка, к которой смогут подключиться до шести человек, — за нее нужно будет платить по 269 рублей в месяц. Также доступны тарифы «Для двоих» (219 рублей в месяц) и «Студенческий» (85 рублей в месяц).

Отмечается, что вместе с запуском в России Spotify пришел еще в 12 стран: Украину, Молдову, Казахстан, Беларусь, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию. Таким образом, сервис теперь доступен в 92 странах.

Российским пользователям компания предложит доступ к более чем 50 миллионам треков и 4 миллиардам плейлистов, персональным рекомендациям и возможности интеграции с другими сервисами.

Spotify появился в 2008 году. За это время сервис набрал 286 миллионов пользователей, включая 130 миллионов подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира.

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