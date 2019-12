Названы самые популярные музыканты десятилетия

Музыкальный стриминговый сервис Spotify опубликовал на своем сайте статистику самых прослушиваемых артистов десятилетия.

На первом месте оказался американский рэпер Дрейк. На второй строчке — британский музыкант Эд Ширан, а на третьей — хип-хоп-исполнитель Post Malone. На четвертой и пятой позициях разместились Ариана Гранде и Эминем соответственно.

Наиболее прослушиваемой композицией за последние 10 лет стала Shape of You Эда Ширана. В пятерку также вошли треки One Dance Дрейка и исполнителей Kyla, WizKid, Rockstar рэперов Post Malone и 21 Savage, Closer певицы Halsey и группы The Chainsmokers, а также еще одна песня Эда Ширана — Thinking out Loud.

Кроме того, сервис привел статистику наиболее популярных музыкантов 2019 года. Список возглавил Post Malone. Также в первой пятерке оказались Билли Айлиш, Ариана Гранде, Эд Ширан и пуэрто-риканский реггетон-исполнитель Bad Bunny.

25 ноября сообщалось, что в США подвели итоги музыкальной премии American Music Awards. Лидером по количеству наград стала певица Тейлор Свифт, которая одержала победу сразу в шести номинациях и была признана артисткой десятилетия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!