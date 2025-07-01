Трамп встретится с Нетаньяху в начале июля

Трамп встретится с Нетаньяху в Белом доме 7 июля

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоится 7 июля. Американский лидер примет израильского премьера в Белом доме. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на израильского чиновника.

«Президент Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме в понедельник», — написал Равид. Он не привел никаких подробностей.

Ранее Нетаньяху поблагодарил Трампа за трогательную поддержку и призыв отменить суд в отношении него.