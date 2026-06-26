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00:09, 26 июня 2026Мир

Захарова назвала главное препятствие на пути к миру на Украине

Захарова: Cегодня Западная Европа стала главным препятствием на пути к миру на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Cегодня Западная Европа стала главным препятствием на пути к миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

По ее словам, Запад анонсировал суммы «пожертвований на продолжение кровавых агрессий» против мирных граждан, и это служит доказательством того, что он не хочет мира. Представитель МИД отметила, что в оруэлловском (Джордж Оруэлл, британский писатель — примечание "Ленты.ру") восприятии европейцев «война — это путь к миру».

«Поэтому они активно вкладываются в военную накачку режима Зеленского, позиционируют себя в качестве его стратегического тыла и не оставляют попытки нанести нашей стране «стратегическое поражение на поле боя». Только делают они это руками и жизнями граждан Украины», — объяснила она.

Ранее Захарова сообщила, что Россия уведомляла США о своей позиции по поставкам Вашингтоном военной помощи Украине.

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