«Радиостанция Судного дня» передала две новых шифровки

Радиостанция УВБ-76 («радиостанция Судного дня») 25 июня передала две шифровки. Об этом говорится в Telegram-канале «УВБ-76 логи», отслеживающем ее передачи.
Первое сообщение в эфире радиостанции прозвучало в 13:01 по московскому времени. В нем содержалось слово «крюк». Следующая шифровка — слово «обезьянка» — была передана ровно спустя шесть часов, в 19:01.
НЖТИ 56231 КРЮК 6856 1920
НЖТИ 09989 ОБЕЗЬЯНКА 3641 5048
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УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.