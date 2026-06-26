США впервые испытали украинские морские дроны в Тихом океане

Bloomberg: США впервые испытали украинские морские дроны Magura в Тихом океане

Американские военные провели испытания украинских морских дронов Magura в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, испытания прошли в апреле у побережья Филиппин. Во время учений морские беспилотники атаковали и потопили выведенный из эксплуатации корабль, использовавшийся в качестве мишени.

Автор публикации отмечает, что это первый известный случай применения украинских морских дронов на подобных международных учениях за пределами Украины. Интерес к этой платформе объясняется ее использованием в реальных боевых условиях.

Сообщается, что разработчик уже ведет переговоры с рядом стран Индо-Тихоокеанского региона о возможных поставках и локализации производства. Предполагается, что такие беспилотные системы могут стать частью оборонных планов государств региона, в том числе в контексте ситуации вокруг Тайваня.

Ранее Греция направила Украине официальный протест из-за обнаруженного у берегов острова Лефкас украинского морского дрона со взрывчаткой. Представитель МИД подчеркнула, что появление безэкипажного катера у берегов Греции подвергало серьезной опасности морское судоходство и могло привести к жертвам среди невинных людей.