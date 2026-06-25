Местный житель обвинил ВСУ в поджоге храма с людьми в Константиновке

Местный житель Плюшко: ВСУ подожгли храм с людьми в Константиновке

Эвакуированный житель Константиновки Максим Плюшко рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно подожгли храм в городе. Его слова приводит ТАСС.

Мужчина подчеркнул, что в храме в момент поджога находились люди. По его словам, в здании присутствовали 19 человек, из них 6 уже эвакуировали.

«Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет, подожгли храм, в два часа ночи. Там люди», — заявил Плюшко.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) почти полностью перешла под контроль Вооруженных сил (ВС) России. До этого в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль 127 зданий в городе.