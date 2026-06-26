Симоньян рассказала о пострадавших при землетрясении в Венесуэле детях сотрудников RT

Симоньян: При землетрясении в Венесуэле пострадали дети корреспондента и оператора RT

Дети корреспондента и оператора RT пострадали при землетрясении в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Их дом в полуразрушенном состоянии, но, слава Богу, здоровью ничего не угрожает. Пострадал и дом автора сайта RT. Сейчас ребята переезжают в отель», — рассказала Симоньян.

Серии землетрясений произошли в Венесуэле в ночь на 25 июня. По оценкам геологической службы США, магнитуда первой достигала 7,2, а второй — 7,5. После этого случились еще 30 подземных толчков.

Жертвами землетрясений стали не менее 188 человек, 1520 человек получили ранения, 200 оказались под завалами, заявил глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес. Более 37 тысяч человек числятся пропавшими без вести.