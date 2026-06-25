Стало известно о десятках тысяч пропавших без вести после землетрясений в Венесуэле

Sky: Почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести после землетрясений в Венесуэле

Более 37 000 человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после серии землетрясений. Об этом сообщает Sky News.

«Эта цифра быстро растет, и на сайте пропавших без вести семьи публикуют фотографии своих близких, о которых до сих пор ничего не известно», — передает телеканал.

Жертвами землетрясений стали не менее 188 человек, заявил глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, еще 1520 человек получили ранения, 200 оказались под завалами. Ранее было известно о 164 погибших и 971 пострадавшем.

Разрушительные серии землетрясений произошли в Венесуэле в ночь на четверг, 25 июня. По оценкам геологической службы США (USGS), магнитуда первой достигала 7,2, а второй — 7,5. После этого случились еще 30 подземных толчков.

По мнению специалистов USGS, экономические потери от землетрясений могут составить от 2 до 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) государства.