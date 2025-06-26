Нетаньяху поблагодарил Трампа за трогательную поддержку и призыв отменить суд

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за «трогательную поддержку» и призыв отменить суд над политиком. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Спасибо, президент Трамп, за твою трогательную поддержку меня и за твою огромную поддержку Израиля и еврейского народа», — написал израильский премьер.

Нетаньяху пообещал работать вместе с Трампом, чтобы победить общих врагов, освободить похищенных и «расширить круг мира».

Ранее Дональд Трамп призвал отменить суд над Биньямином Нетаньяху. Он назвал израильского премьера воином, упорным и компетентным лидером, а также человеком, который не мог бы быть лучше, острее и сильнее в своей любви к Израилю.