Генсек НАТО Рютте: Россия останется для НАТО угрозой в долгосрочной перспективе

Россия останется для НАТО угрозой в долгосрочной перспективе, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Его слова приводит Reuters.

Выступая в Вашингтоне, Марк Рютте заявил, что США и европейские страны работают над созданием единой трансатлантической оборонной базы, предусматривающей взаимные инвестиции, совместное производство и создание новых рабочих мест.

Он также отметил, что российские вооруженные силы продолжают накапливать боевой опыт. По словам генсека НАТО, альянсу в настоящее время не хватает ряда ресурсов и возможностей, необходимых для обеспечения политики сдерживания.

Ранее спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Рютте не в состоянии защитить альянс.