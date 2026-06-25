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23:15, 25 июня 2026Мир

Генсек НАТО посчитал Россию угрозой в долгосрочной перспективе

Генсек НАТО Рютте: Россия останется для НАТО угрозой в долгосрочной перспективе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Россия останется для НАТО угрозой в долгосрочной перспективе, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Его слова приводит Reuters.

Выступая в Вашингтоне, Марк Рютте заявил, что США и европейские страны работают над созданием единой трансатлантической оборонной базы, предусматривающей взаимные инвестиции, совместное производство и создание новых рабочих мест.

Он также отметил, что российские вооруженные силы продолжают накапливать боевой опыт. По словам генсека НАТО, альянсу в настоящее время не хватает ряда ресурсов и возможностей, необходимых для обеспечения политики сдерживания.

Ранее спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Рютте не в состоянии защитить альянс.

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