09:53, 9 апреля 2026Мир

Спецпредставитель Путина указал на провал НАТО

Дмитриев заявил, что Рютте не способен защитить НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не в состоянии защитить альянс. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Провальный Рютте не способен защитить провальный НАТО», — сказано в сообщении.

Таким образом он отреагировал на согласие генерального секретаря НАТО с президентом США Дональдом Трампом относительно проблем альянса.

Ранее Рютте признал, что ряд стран альянса не справились с проверкой со стороны Вашингтона, отказавшись поддержать его в конфликте с Ираном. Об

