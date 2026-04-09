Генсек НАТО заявил о провале некоторыми странами теста США

Генсек Рютте: Страны НАТО провалили тест США, отказавшись помочь с Ираном

Генсек НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом признал, что ряд стран альянса не справились с проверкой со стороны Вашингтона, отказавшись поддержать его в конфликте с Ираном. Об этом он заявил в эфире CNN.

Генсек НАТО также отметил, что Трамп явно разочарован некоторыми союзниками, однако подчеркнул, что «подавляющее большинство» европейских стран выполнили свои прежние обязательства. По словам Рютте, этот вопрос обсуждался на встрече с президентом США.

6 апреля Трамп резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».