Трамп: США не нуждаются в НАТО

Президент США Дональд Трамп резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Я должен вам сказать, что очень разочарован в НАТО. Они нам не нужны, это очевидно, они вообще никак не помогли. Совсем наоборот», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил вероятность выхода США из НАТО. По его словам, Штаты не выйдут из альянса, так как в этом «резона нет, и Конгресс не даст». «Хотя символические действия вроде уменьшения размеров американского контингента или отказа что-то поставить возможны», — подчеркнул он.