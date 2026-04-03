Медведев оценил вероятность выхода США из НАТО

Медведев считает, что США не выйдут из НАТО

США не выйдут из НАТО, так как в этом «резона нет, и Конгресс не даст». Вероятность того, что американцы покинут Североатлантический альянс, оценил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, риторика президента США Дональда Трампа в адрес НАТО является чистым эпатажем. «Хотя символические действия вроде уменьшения размеров американского контингента или отказа что-то поставить возможны», — считает Медведев.

При этом он выразил уверенность, что внутри Североатлантического альянса существуют противоречия, которые усугубились на фоне конфликта на Ближнем Востоке. «И европейские политуродцы, особенно в Брюсселе, всерьез задумались о создании полноценной военной компоненты внутри ЕС. А вот это меняет картину мира», — подчеркнул политик.

Ранее постпред Вашингтона при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в будущем США могут покинуть объединение. По его словам, Белый дом рассматривает все возможные варианты развития отношений с альянсом. Окончательное решение на этот счет примет Трамп.

1 апреля американский лидер признался, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки. Трамп отметил, что безусловно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из Североатлантического альянса.