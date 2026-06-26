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00:09, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошеннической схеме с талонами на бензин

МВД: Мошенники обманывают россиян, предлагая талоны на бензин
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Мошенники предлагают автомобилистам получить топливо по записи и без живой очереди, чтобы завладеть их аккаунтами в мессенджерах. Об этом сообщил портал «Объясняем.РФ» со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как пояснил портал, аферисты выдают себя за представителей регионального министерства транспорта или правительства и говорят о введении особого режима распределения топлива, предлагая именной государственный талон на 20 литров бензина АИ-95 или АИ-92.

Мошенники утверждают, что талон нужно срочно активировать с помощью СМС-кода. Ввести код предлагается на фишинговом сайте, в результате чего жертвы теряют доступ к аккаунтам в мессенджерах.

В МВД призвали использовать двухфакторную аутентификацию и не вводить данные из СМС и push-уведомлений на неизвестных страницах. Как отметили в управлении, подобные звонки стоит сразу сбрасывать, а любую информацию можно перепроверить, обратившись в ведомства по телефонам, указанным на официальных сайтах.

Ранее о подобной схеме в беседе с «Лентой.ру» предупредили исследователи из компании F6. Они обнаружили фишинговые сайты, использующие бренды крупных российских сетей автозаправочных станций, в том числе тех, что распространены в Крыму. На этих сайтах потенциальным жертвам также предлагают забронировать бензин.

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