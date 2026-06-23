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09:03, 23 июня 2026Интернет и СМИ

Автолюбителей предупредили о мошеннической схеме с фейковой раздачей бензина

F6: Мошенники обманывают россиян, предлагая получить по записи 20 литров бензина
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: RecCameraStock / Shutterstock / Fotodom

Мошенники обманывают россиян, предлагая получить по записи 20 литров бензина. О новой преступной схеме с фейковой раздачей топлива автолюбителей в беседе с «Лентой.ру» предупредили исследователи из компании F6.

Они обнаружили фишинговые сайты, использующие бренды крупных российских сетей автозаправочных станций, в том числе тех, что распространены в Крыме. На этих сайтах потенциальным жертвам предлагают забронировать бензин.

«Зарезервируйте до 20 литров топлива и приезжайте в назначенное время. Без живой очереди и без потери времени. Бронирование занимает две минуты. После подтверждения получите номер брони и QR-код и покажите его оператору на АЗС», — говорится на таких сайтах.

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Чтобы оставить заявку, пользователю предлагают указать номер, к которому привязан Telegram-аккаунт, после чего ввести полученную комбинацию цифр. На самом деле это будет код безопасности от мессенджера — если вбить его фишинговой странице, учетная запись жертвы в Telegram будет перехвачена преступниками.

«Злоумышленники активно используют новостную повестку в своих схемах. Обнаруженные ресурсы являются частью типичной фишинговой атаки, направленной на кражу учетных данных пользователей Telegram», — констатировал старший аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6 Александр Сапов.

Ранее россиянам раскрыли способ вычислить мошенника на сайте знакомств. Там жертвами преступных схем становятся, как правило, мужчины.

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