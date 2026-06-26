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00:06, 26 июня 2026Мир

Захарова выступила с обвинением в адрес Киева

Захарова обвинила Киев в попытках спровоцировать Москву на эскалацию конфликта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Риторика властей Украины о скорой победе в конфликте с Россией направлена на то, чтобы спровоцировать Москву на эскалацию конфликта. С такой точкой зрения в Telegram-канале выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Киев ... добивается одного спровоцировать нас на эскалацию конфликта, заполучить новые транши военной и финансовой помощи Запада, которые неизбежно будут разорваны пираньями с Банковой», — написала дипломат.

Она добавила, что Киев стремится подтолкнуть страны НАТО и Евросоюза к прямому боестолкновению с Россией.

Ранее Захарова сообщила, что Россия уведомляла США о своей позиции по поставкам Вашингтоном военной помощи Украине.

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