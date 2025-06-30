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22:40, 30 июня 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о последствиях ракетного удара ВСУ по Донецку

Военкор Быковский: ВСУ запустили по центру Донецка крылатые ракеты Storm Shadow
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили по центру Донецка крылатые ракеты Storm Shadow, рассказал военный корреспондент Евгений Быковский, передает РЕН ТВ.

«Были зафиксированы пуски ракет Storm Shadow. Возможно, именно одна из ракет попала в торговые ряды в Ворошиловском районе Донецка», — рассказал он о последствиях украинской атаки.

Как уточнил журналист, сотрудники МЧС продолжают бороться с пламенем и тушить полыхающие торговые ряды.

Ранее стало известно, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку как минимум один человек погиб.

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