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22:21, 30 июня 2025Мир

Спецпосланник Трампа высказался о России и мирном соглашении с Украиной

Келлог призвал Россию к мирному соглашению с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Yves Herman

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог высказался о России и мирном соглашении с Украиной в соцсети X.

«Недавние заявления [пресс-секретаря президента РФ Дмитрия] Пескова о ходе переговоров звучат по-оруэлловски. Утверждения России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, не имеют оснований», — отметил Келлог.

Он также напомнил, что Трамп последовательно и настойчиво выступает за продвижение к завершению войны. «Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для прекращения конфликта», — заключил Келлог.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал свое мнение о меморандумах России и Украины. По его словам, как и ожидалось, документы имеют противоположное содержание. Глава государства добавил, что переговоры Москвы и Киева организуются и проводятся для нахождения путей сближения.

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