Назван главный музыкальный альбом десятилетия

Издание Pitchfork составило список из 200 главных музыкальных альбомов последнего десятилетия.

Первое место в рейтинге заняла работа американского исполнителя Фрэнка Оушена Blonde. Артиста признали голосом поколения и похвалили за умение переключаться между жанрами. На втором месте оказалась пластинка Канье Уэста My Beautiful Dark Twisted Fantasy, которую назвали «отражением огромного эго» артиста. На третьей строчке — названный в честь самой артистки альбом Бейонсе.

На четвертой позиции расположился альбом рэпера Кендрика Ламара To Pimp a Butterfly. Пятерку замкнул релиз The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do арт-поп-исполнительницы Фионы Эппл.

В первую десятку вошли и такие пластинки, как A Seat at the Table сестры Бейонсе Соланж, Modern Vampires of the City группы Vampire Weekend, Body Talk шведской артистки Robyn, Black Messiah исполнителей D’Angelo и The Vanguard, а также еще одна работа Фрэнка Оушена Channel Orange.

В июне стало известно, что самым продаваемым альбомом современности стал релиз Леди Гаги и Брэдли Купера A Star Is Born. Сборник треков был продан тиражом в шесть миллионов копий по всеми миру.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!