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00:22, 6 июля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о новых договоренностях с США

Зеленский заявил, что США поставят Украине сотни тысяч дронов на спецусловиях
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

США поставят Украине сотни тысяч дронов на специальных условиях уже в 2025 году. С 2026 году ожидаются более крупные поставки, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Относительно дронов также договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году», — сообщил Зеленский.

По его словам, главным приоритетом Киева являются дроны-перехватчики — их Вашингтон также поставит Украине.

Ранее Зеленский назвал состоявшийся с президентом США разговор лучшим за все время.

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