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08:21, 29 июня 2026Мир

Назван представитель США на новых переговорах с Ираном

Axios: Ник Стюарт примет участие в переговорах США и Ирана в Дохе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Бывший лоббист Госдепа и глава американской технической группы Ник Стюарт, как ожидается, примет участие в переговорах США и Ирана, которые состоятся во вторник, 30 июня, в столице Катара Дохе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Ник Стюарт, возглавляющий техническую группу США, примет участие в переговорах», — сообщили изданию американский чиновник и источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что переговоры Соединенных Штатов и Ирана продолжаются на техническом уровне. По его словам, стороны обсуждают допуск международных инспекторов, сокращение обогащения урана, а также другие аспекты, направленные «на обеспечение того, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерного оружия».

28 июня ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. В Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) отметили, что удары были нанесены по распоряжению американского президента Дональда Трампа после того, как Тегеран якобы нарушил перемирие, атаковав танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива.

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