Названы самые покупаемые россиянами безалкогольные напитки

Роскачество: Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов

Самыми популярными безалкогольными напитками у россиян являются соки и нектары из фруктов. Самые покупаемые напитки назвали эксперты Роскачества, сообщает ТАСС.

Ведомство провело опрос 1,2 тысячи жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек по всей России. Как показало исследование, пьют соки и нектары из фруктов 75 процентов респондентов. На втором месте расположился компот (64 процентов), на третьем — квас (61 процентов). Газированные напитки и морс назвали 56 и 55 процентов опрошенных.

Почти треть респондентов (35 процентов) пьют соки и нектары из овощей, а четверть — энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбрали 13 процентов опрошенных. Безалкогольное пиво популярно у 22 процентов граждан, а безалкогольный глинтвейн — у 8. Безалкогольное вино пьют только пять процентов опрошенных.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее резко упал спрос на спиртное, что привело к утрате этой страной статуса крупного импортера крепкого алкоголя. Как заявил генеральный секретарь Всеобщей ассоциации оптовых продавцов алкогольной продукции (KNLWA) Южной Кореи Ю Сын Чжэ, средние ежемесячные реальные расходы домохозяйств на алкоголь снизились на девять процентов. Это самое значительное падение с 2019 года. Показатель сокращается уже десятый квартал подряд.