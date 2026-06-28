Жители азиатской страны потеряли интерес к алкоголю

KNLWA: Южная Корея перестала быть крупным импортером крепкого алкоголя

В Южной Корее резко упал спрос на спиртное, что привело к утрате этой страной статуса крупного импортера крепкого алкоголя. Об этом заявил генеральный секретарь Всеобщей ассоциации оптовых продавцов алкогольной продукции (KNLWA) Южной Кореи Ю Сын Чжэ. Его процитировало РИА Новости.

Оказалось, что в I квартале 2026 года средние ежемесячные реальные расходы домохозяйств на алкоголь достигли 13 тысяч вон (примерно 625 рублей) и снизились на девять процентов. Это самое значительное падение с 2019 года. В целом же соответствующий показатель сокращается уже десятый квартал подряд.

Как подчеркнул Ю Сын Чжэ, наиболее стремительно падает потребление импортного крепкого алкоголя, хотя еще десять лет назад Корея считалась одним из крупных потребителей такой продукции. Одной из причин такой динамики он назвал отказ от спиртного все большего числа офисных работников.

В ноябре прошлого года сообщалось, что по итогам января-сентября 2025 года суммарные объемы продаж южнокорейского алкогольного напитка соджу в России выросли на 105,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Потребление этого напитка достигло 716 тысяч декалитров (дал).

