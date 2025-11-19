Россияне подсели на экзотический алкоголь

«Ъ»: Продажи южнокорейского напитка соджу в России выросли на 105,6 %

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж южнокорейского алкогольного напитка соджу в России увеличились на 105,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте спроса граждан на экзотическое спиртное сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рейтинга A.List.

За отчетный период потребление соджу в стране достигло отметки в 716 тысяч декалитров (дал). Лидером по объемам реализации оказалась компания «Объединенные пензенские водочные заводы». Ее продажи соджу под брендом «Джантуган» выросли на 495,1 процента год к году и составили 241 тысячу дал.

На втором месте оказался Калужский ликероводочный завод (КЛВЗ) «Кристалл», нарастивший реализацию бренда Stun на 46,4 процента, до 134 тысячи дал. Топ-3 среди отечественных производителей замкнула Алкогольная сибирская группа (АСГ). Эта компания увеличила продажу алкогольного напитка под брендом Sibsa на 303,2 процента, до 125 тысяч дал.

Эксперты объясняют резкое увеличение реализации традиционного южнокорейского алкогольного напитка в России в том числе с низкой базой прошлого года. Спрос на соджу в стране, отмечают аналитики компании «Нильсен», растет опережающими темпами в сравнении с другими видами алкоголя. Глава гильдии «Алкопро» Андрей Московский, в свою очередь, связал рост популярности соджу в России с запросом граждан на слабые спиртные напитки.

Ранее сообщалось о стремлении выйти на российский рынок северокорейской Naegohyang. В конце прошлого года компания подала заявку на регистрацию в РФ собственного товарного знака, под которым выпускается в том числе алкоголь (кроме пива). Специалист по Северной Корее, профессор Андрей Ланьков пояснял, что предприятие может стать первым, кто поставит в РФ спиртное из этой азиатской страны.