Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:36, 29 июня 2026Экономика

Названа дата возвращения 30-градусной жары в Москву

Синоптик Тишковец: 30-градусная жара вернется в Москву 2 июля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В четверг, 2 июля, в Москву вернется 30-градусная жара. Дату потепления назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Во вторник благодаря гребню антициклона распогодится и потеплеет. В сумерках плюс 11 — плюс 14, днем плюс 25 — плюс 28 градусов», — рассказал синоптик. В среду, 1 июля, ночью потеплеет до плюс 15-18 градусов, а днем — до плюс 26-29 градусов.

2 июля потепление выйдет на пик. Ночью столбики термометров покажут плюс 14-17 градусов, а днем — плюс 27-30 градусов, подчеркнул Тишковец.

Ранее метеоролог предупредил жителей Москвы и области о локальных дождях. Осадки пройдут в понедельник, 29 июня, и будут кратковременными. В целом погода будет облачной с прояснениями. Воздух прогреется до плюс 25 градусов Цельсия, уточнил специалист. При этом атмосферное давление немного понизится и достигнет 747 миллиметров ртутного столба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сделало заявление о массированной ночной атаке ВСУ на Россию

    Названа дата возвращения 30-градусной жары в Москву

    Врач предупредил о вредящих здоровью утренних привычках

    Украинцев призвали готовиться к отключениям света из-за аномальной жары

    Назван представитель США на новых переговорах с Ираном

    «Человека-паука» задержали за работой в российском регионе

    Си Цзиньпин заявил об историческом пике в отношениях между Китаем и Белоруссией

    Названы самые покупаемые россиянами безалкогольные напитки

    Сыгравших на групповом этапе ЧМ-2026 футболистов посчитали

    Россиянам раскрыли признаки выбранной для ограбления квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok