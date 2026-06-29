Названа дата возвращения 30-градусной жары в Москву

Синоптик Тишковец: 30-градусная жара вернется в Москву 2 июля

В четверг, 2 июля, в Москву вернется 30-градусная жара. Дату потепления назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Во вторник благодаря гребню антициклона распогодится и потеплеет. В сумерках плюс 11 — плюс 14, днем плюс 25 — плюс 28 градусов», — рассказал синоптик. В среду, 1 июля, ночью потеплеет до плюс 15-18 градусов, а днем — до плюс 26-29 градусов.

2 июля потепление выйдет на пик. Ночью столбики термометров покажут плюс 14-17 градусов, а днем — плюс 27-30 градусов, подчеркнул Тишковец.

Ранее метеоролог предупредил жителей Москвы и области о локальных дождях. Осадки пройдут в понедельник, 29 июня, и будут кратковременными. В целом погода будет облачной с прояснениями. Воздух прогреется до плюс 25 градусов Цельсия, уточнил специалист. При этом атмосферное давление немного понизится и достигнет 747 миллиметров ртутного столба.