«Человека-паука» задержали за работой в российском регионе

В Красноярске полиция задержала «Человека-паука», оставлявшего наркограффити

В Красноярске полиция задержала молодого человека в костюме «Человека-паука», оставлявшего наркограффити. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, 22-летний задержанный сотрудничал с владельцами наркошопов. В его обязанности входило нанесение на стены зданий картинок и текстов со ссылками на сайты с запрещенными веществами. Свою работу он выполнял ночью. При задержании он был в маске супергероя, также при себе у него были баллончик, краска и телефон с отчетом для работодателя.

Молодого человека взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков, задержанному грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что суд оправдал двух стюардесс по обвинению в провозе наркотиков из Нью-Йорка в Москву.