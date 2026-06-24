Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:17, 24 июня 2026Силовые структуры

Стюардессам огласили приговор по делу о шампунях на рейсе из Нью-Йорка в Москву

Суд оправдал двух стюардесс по обвинению в провозе наркотиков из Нью-Йорка в Москву
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock / Fotodom

Первый апелляционный суд поставил точку в деле стюардесс, которых обвиняли в перевозке из Нью-Йорка в Москву наркотиков. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

Высшая инстанция подтвердила второй оправдательный вердикт, вынесенный присяжными двум стюардессам.

Из фабулы уголовного дела следует, что в период пандемии три стюардессы согласились привезти шампуни по просьбе предпринимателя. В общем чате он «слезно просил помочь, ведь поставки косметических средств из-за рубежа были приостановлены», написала Меркачева.

Однако в бутылках оказались наркотики. Это выяснилось по прилете в московский аэропорт Шереметьево, где стюардесс задержали в октябре 2020 года. Одну бортпроводницу освободили от уголовной ответственности по болезни. А ее коллеги провели в СИЗО в общем сложности восемь лет на двоих: 3,5 года одна и 4,5 года другая.

Первый раз коллегия присяжных оправдала их в августе 2025 года, прокуратура опротестовала приговор, и дело отправили на пересмотр. В марте 2026 года присяжные вновь признали стюардесс невиновными, однако и этот вердикт был обжалован ведомством. Тем не менее апелляционная инстанция признала приговор законным и обоснованным, и он вступил в законную силу.

Ранее Меркачева заявила, что уголовная ответственность за домашнее насилие должна наступать уже после первых побоев, чтобы избежать повторного случая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска впервые уничтожили новейшее американское оружие ВСУ. Момент удара по технике попал на видео

    В Москве женщина забила маленького сына молотком

    Названы минусы обезжиренных молочных продуктов

    Мировой авторынок продолжил падать пятый месяц подряд

    «ВкусВилл» закроет магазины в одной стране

    Европейский лидер пообещал сказать «пару крепких слов» в присутствии премьера Украины

    Национализированной сети складов в России нашли нового владельца

    Огромная очередь на паспортном контроле в аэропорту Москвы попала на видео

    Мировые цены на серебро обрушились

    Солнечные батареи «Союза МС-29» проверили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok