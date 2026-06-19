В СПЧ прокомментировали готовящийся законопроект о домашнем насилии

Уголовная ответственность за домашнее насилие должна наступать уже после первых побоев, чтобы избежать повторного случая. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в беседе с НСН.
Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева направила на отзыв в правительство поправки в статью 116 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за причинение физической боли, не повлекшее последствий для здоровья. Парламентарий рассказала «Газете.ру», что изменения предлагают расширить действие стати на случаи, когда побои совершаются в отношении совершеннолетнего близкого лица или близкого родственника, беременной женщины, а также людей в беспомощном состоянии.
По словам Меркачевой, подготовленные поправки однозначно показывают, что домашнее насилие несет уголовную ответственность.
Это история про то, чтобы на законодательном уровне заявить, что за избиение людей, которые проживают в одном доме, под одной крышей, должна наступать уголовная ответственность. Под этот закон подпадают все жертвы домашнего насилия, все, кто не может за себя постоять и изначально находятся в беспомощном состоянии.
Член СПЧ назвала законопроект сбалансированным и подчеркнула, что против него не должно быть предубеждений. Она обратила внимание, что в документе не используются такие слова, как «насильник», «домашнее насилие» или «сталкинг». Однако он понятно доносит, что нанесение побоев близким дома — это криминальная статья, а не административная.
Меркачева также выразила мнение, что в большинстве российских регионов полицейские не умеют работать с домашним насилием. Она считает необходимым разработать особый порядок работы с жертвами побоев. «Сложность в том, что поскольку это все происходит в семье, люди часто меняют свои показания. Если сначала они говорят, "спасите-помогите", то спустя уже сутки-двое: "Давайте сделаем вид, что я к вам не обращалась". Поэтому полицейские считают, что "пусть она остынет, и потом уже будет или не будет писать заявление на мужа"», — рассказала член СПЧ.
Она объяснила, что часто женщины забирают заявления из-за того, что мужчина является единственным кормильцем в семье. При этом практика показывает, что мужья и сожители вряд ли исправятся и продолжат избиения.
Ранее в Новосибирске 46-летняя россиянка пыталась сбежать от мужчины, который месяцами избивал ее, и выпрыгнула с балкона четвертого этажа. В больницу она поступила с переломом таза и разрывом кишечника. Врачи не смогли спасти пациентку.