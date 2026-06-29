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07:42, 29 июня 2026Россия

Минобороны сделало заявление о массированной ночной атаке ВСУ на Россию

Российские средства ПВО в ночь на 29 июня сбили над регионами 209 БПЛА ВСУ
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Во время массированной ночной атаки с 28 на 29 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделали в российском Министерстве обороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, всего за ночь и утро система ПВО уничтожила 209 единиц БПЛА. Под удар попали 12 российских регионов, среди которых Ростовская, Тверская, Тульская и Калужская области, а также Московский регион и Краснодарский край. Все уничтоженные летательные аппараты относились к типу самолетных.

О каких-либо разрушениях на земле Минобороны не сообщило.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Крым. В регионе были задействованы средства ПВО и мобильные огневые группы.

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