Помогая Украине, Запад делают это для реализации собственных агрессивных планов. Об этом написали журналисты издания Strategic Culture.
«Уже давно понятно, что речь идет не о защите Украины. Слова и действия западных лидеров показывают, что их цель состоит не в том, чтобы разобраться с локальным конфликтом», — посетовали авторы статьи.
Западные лидеры намерены вести более широкую войну для восстановления, обеспечения и расширения своего господства над Европой и всем земным шаром.
Ранее в России заявили, что Запад игнорирует факты применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химоружия. При этом сенатор Алексей Пушков указал, что США и европейские страны перестают верить в победу Украины.
Недавний саммит НАТО в Гааге показал, что партнеры Украины не стремятся выполнять данные ей обещания, добавил политик.