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00:18, 6 июля 2025Интернет и СМИ

Журналисты обвинили Запад в попытках добиться мирового господства с помощью Украины

SC: Запад пытается добиться мирового господства, помогая Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Помогая Украине, Запад делают это для реализации собственных агрессивных планов. Об этом написали журналисты издания Strategic Culture.

«Уже давно понятно, что речь идет не о защите Украины. Слова и действия западных лидеров показывают, что их цель состоит не в том, чтобы разобраться с локальным конфликтом», — посетовали авторы статьи.

Западные лидеры намерены вести более широкую войну для восстановления, обеспечения и расширения своего господства над Европой и всем земным шаром.

Ранее в России заявили, что Запад игнорирует факты применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химоружия. При этом сенатор Алексей Пушков указал, что США и европейские страны перестают верить в победу Украины.

Недавний саммит НАТО в Гааге показал, что партнеры Украины не стремятся выполнять данные ей обещания, добавил политик.

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