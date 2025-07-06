SC: Запад пытается добиться мирового господства, помогая Киеву

Помогая Украине, Запад делают это для реализации собственных агрессивных планов. Об этом написали журналисты издания Strategic Culture.

«Уже давно понятно, что речь идет не о защите Украины. Слова и действия западных лидеров показывают, что их цель состоит не в том, чтобы разобраться с локальным конфликтом», — посетовали авторы статьи.

Западные лидеры намерены вести более широкую войну для восстановления, обеспечения и расширения своего господства над Европой и всем земным шаром.

Ранее в России заявили, что Запад игнорирует факты применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химоружия. При этом сенатор Алексей Пушков указал, что США и европейские страны перестают верить в победу Украины.

Недавний саммит НАТО в Гааге показал, что партнеры Украины не стремятся выполнять данные ей обещания, добавил политик.