Раскрыт секрет идеальной формы Брэда Питта в фильме «Троя»

Фитнес-тренер Даффи Гейвер раскрыл секрет идеальной формы голливудского актера Брэда Питта в фильме «Троя». Об этом сообщает Men Today.

Эксперт рассказал, что артист тренировался каждый день. В состав тренировки входили отжимания (дважды в день по пять подходов с десятью повторениями), подтягивания, воздушные приседания, тяга верхнего блока к подбородку, тяга Т-грифа, тяга гантелей в наклоне и гиперэкстензия ягодичных мышц.

Гейвер заявил, что для того, чтобы хорошо смотреться в кадре, Питту была нужна крепкая спина, плечи и руки. Он подчеркнул, что им было необходимо избежать создания слишком большой груди, чтобы плечи и руки не выглядели меньше.

Ранее персональный тренер голливудского актера Педро Паскаля Дэвид Хиггинс раскрыл секрет тренировок знаменитости. Хиггинс рассказал, что актер сосредоточился на упражнениях для работы над прессом и подвижностью.