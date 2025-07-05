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23:51, 5 июля 2025Спорт

Раскрыт секрет идеальной формы Брэда Питта в фильме «Троя»

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: фильм «Троя»

Фитнес-тренер Даффи Гейвер раскрыл секрет идеальной формы голливудского актера Брэда Питта в фильме «Троя». Об этом сообщает Men Today.

Эксперт рассказал, что артист тренировался каждый день. В состав тренировки входили отжимания (дважды в день по пять подходов с десятью повторениями), подтягивания, воздушные приседания, тяга верхнего блока к подбородку, тяга Т-грифа, тяга гантелей в наклоне и гиперэкстензия ягодичных мышц.

Гейвер заявил, что для того, чтобы хорошо смотреться в кадре, Питту была нужна крепкая спина, плечи и руки. Он подчеркнул, что им было необходимо избежать создания слишком большой груди, чтобы плечи и руки не выглядели меньше.

Ранее персональный тренер голливудского актера Педро Паскаля Дэвид Хиггинс раскрыл секрет тренировок знаменитости. Хиггинс рассказал, что актер сосредоточился на упражнениях для работы над прессом и подвижностью.

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