Назван самый популярный музыкальный альбом современности

Музыкальный альбом Леди Гаги и Брэдли Купера «Звезда родилась», выпущенный в 2018 году, стал самой продаваемой пластинкой современности. Об этом сообщает Variety.

Сборник треков был продан тиражом в шесть миллионов копий по всеми миру. Также американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) заявила о том, что альбом «Звезда родилась» дважды стал платиновым. Эта пластинка стала лидером хит-парада Billboard 200, а композиция Shallow, принесшая Леди Гаге и Брэдли Куперу премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня в фильме» («Звезда родилась»), заняла верхние строчки Billboard Hot 100 в марте 2019 года.

Ранее в мае портал 24/7 Wall Street составил рейтинг сотни лучших песен всех времен. Лидером стала композиция Yesterday британской группы The Beatles, выпущенная в 1965 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



