Назван главный музыкальный исполнитель десятилетия

В США подвели итоги музыкальной премии American Music Awards. Об этом сообщает CNN.

Лидером по количеству наград стала певица Тейлор Свифт, которая одержала победу сразу в шести номинациях и по общему количеству призов обогнала даже Майкла Джексона. За свою карьеру Свифт получила 29 статуэток, в то время как у Джексона их было 24. На American Music Awards артистка была удостоена наград в таких категориях, как «Лучший исполнитель», «Лучший клип» (звезду наградили за видео You Need to Calm Down), «Лучшая поп-артистка», «Лучший альбом», «Лучший взрослый артист» и «Лучший артист десятилетия».

Билли Айлиш признали прорывом года, Шон Мендес и Камила Кабелло выиграли в номинация «Коллаборация года». Корейский коллектив BTS оказался лучшим в номинациях «Тур года» и «Лучшая поп-группа», а главным поп-исполнителем среди мужчин был назван Khalid.

В августе журнал Forbes назвал Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой певицей в мире. За год звезда заработала 185 миллионов долларов. Большая часть ее прибыли была получена благодаря туру Reputation. Кроме того, артистка подписала контракт с Universal’s Republic Records и выпустила новый альбом Lover.

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