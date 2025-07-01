Несколько человек погибли при ударах ВСУ по Донецку

Readovka: В результате атаки ВСУ на Донецк погибли несколько человек

Несколько человек стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«После удара ВСУ пожар начался в одной из многоэтажек Донецкой агломерации ... Сообщается о наличии раненых, а также погибших», — говорится в сообщении.

По данным Readovka, при ударе ВСУ по городу погибла женщина. Информация о других погибших не приводится. Официального подтверждения этих данных пока не было.

Ранее о пострадавших сообщал Telegram-канал Shot. Репортер Андрей Руденко в свою очередь уточнял, что также есть и погибшие.