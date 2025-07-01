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22:26, 30 июня 2025Бывший СССР

Несколько человек погибли при ударах ВСУ по Донецку

Readovka: В результате атаки ВСУ на Донецк погибли несколько человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Несколько человек стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«После удара ВСУ пожар начался в одной из многоэтажек Донецкой агломерации ... Сообщается о наличии раненых, а также погибших», — говорится в сообщении.

По данным Readovka, при ударе ВСУ по городу погибла женщина. Информация о других погибших не приводится. Официального подтверждения этих данных пока не было.

Ранее о пострадавших сообщал Telegram-канал Shot. Репортер Андрей Руденко в свою очередь уточнял, что также есть и погибшие.

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