Стало известно о пострадавших в результате ударов ВСУ по Донецку

Shot: Несколько человек пострадали при атаке ВСУ на Донецк

По предварительным данным, в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку пострадали несколько человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Жители сообщают о постоянных взрывах и нескольких пожарах в разных районах города. Предварительно, есть раненые», — говорится в сообщении.

По информации Shot, ВСУ могли атаковать город крылатыми ракетами Storm Shadow и ударными беспилотниками.

О пострадавших в результате обстрела Донецка также сообщает репортер Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его данным, есть и погибшие. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Вечером 30 июня стало известно, что ВСУ атаковали Донецк.