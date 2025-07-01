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22:19, 30 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о пострадавших в результате ударов ВСУ по Донецку

Shot: Несколько человек пострадали при атаке ВСУ на Донецк
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

По предварительным данным, в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку пострадали несколько человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Жители сообщают о постоянных взрывах и нескольких пожарах в разных районах города. Предварительно, есть раненые», — говорится в сообщении.

По информации Shot, ВСУ могли атаковать город крылатыми ракетами Storm Shadow и ударными беспилотниками.

О пострадавших в результате обстрела Донецка также сообщает репортер Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его данным, есть и погибшие. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Вечером 30 июня стало известно, что ВСУ атаковали Донецк.

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