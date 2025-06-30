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22:38, 30 июня 2025Бывший СССР

Тела умерших в Екатеринбурге азербайджанцев доставили самолетом в Баку

Axar.az: Тела умерших в Екатеринбурге братьев Сафаровых доставлены в Баку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Тела двух граждан Азербайджана, Зиеддина и Гусейна Сафаровых, которые скончались после задержания в Екатеринбурге, доставлены в Баку самолетом. Об этом сообщает Axar.az.

«Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева в 20:30 по бакинскому времени (19:30 мск). Тела уже переданы родственникам», — говорится в публикации. Уточняется, что тела Сафаровых хранились в бюро судебно-медицинской экспертизы Екатеринбурга.

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в расправах 10-летней давности. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. 29 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга взял под стражу троих фигурантов этого дела. Еще троим продлили на 72 часа срок содержания в СИЗО.

Двое основных подозреваемых — братья Зиеддин и Гусейн Сафаровы — умерли после задержания. По версии следствия, причиной летального исхода братьев стала острая коронарная недостаточность.

Задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге обернулись дипломатическим скандалом. Минкультуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России, а азербайджанская полиция остановила работу российского агентства Sputnik в Баку.

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