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20:21, 29 июня 2025Силовые структуры

В Екатеринбурге арестовали двух фигурантов дела о давних убийствах

В Екатеринбурге заключили под стражу подозреваемых в убийствах членов ОПГ
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Ленинский районный суд Екатеринбурга взял под стражу Акифа, Аяза и Мазахира Сафаровых. Им предъявлено обвинение в убийстве, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору, сообщается в Telegram-канале судов Свердловской области.

Уточняется, что мужчин арестовали до 19 июля. Всего в воскресенье, 29 июня, суд планировал рассмотреть меры для шести фигурантов в рамках данного дела.

Следом суд также изучил материалы следствия и продлил на 72 часа с момента вынесения постановления срок содержания в отношении Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова. Все они также проходят по той же статье (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). Следствие считает, что обвиняемые являлись частью этнической преступной группы, которая имела отношение к ряду убийств и покушений на убийства, происходивших в городе в 2001, 2010 и 2011 годах.

Издание «Е1» пишет, что массовые задержания азербайджанцев начались в Екатеринбурге два дня назад. Сообщалось, что полицейские и следователи ищут какого-то убийцу, а инициатором задержаний мог выступить четвертый отдел по расследованию особо важных дел.

Ранее стало известно, что в Иркутске полиция задержала членов ОПГ, которые в 2005 году совершили нападение на мужчину с кастетом, а также стреляли в автомобиль с людьми.

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