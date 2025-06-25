Избивавшие людей кастетами и стрелявшие в конкурентов члены ОПГ попались полиции

В Иркутске задержали двоих участников ОПГ, нападавшей на людей в Черемхово

В Иркутске задержали двоих участников ОПГ, нападавшей на людей в Черемхово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Уголовное дело расследуется по статьям 222 («Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия») и 30, 105 («Покушение на убийство, совершенное в отношении двух или более лиц, группой лиц, из хулиганских побуждений») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2005 года в Черемхово группа местных жителей из-за неприязненных отношений напала на мужчину с кастетом и ножом. Они нанесли ему множественные удары по жизненно важным органам. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами.

Также в марте 2025 года злоумышленники с целью совершить расправу произвели выстрелы в машину с тремя людьми в салоне, с которыми у них был конфликт. Установлено, что два участника преступной группы незаконно приобрели и хранили огнестрельное оружие.

Пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а трое скрылись от следствия.

Следователи установили местоположение и задержали еще двоих участников преступной группы. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется розыск еще одного нападавшего.

Ранее сообщалось, что российский коллекционер и антикварщик полали в тюрьму за продажу оружия.

