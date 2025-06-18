Российский коллекционер и антикварщик получили сроки за продажу оружия

В Уссурийске осудили двух мужчин за продажу коллекционного оружия

В Уссурийске осудили двух мужчин за продажу оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Они осуждены по статье 30, 222 («Покушение на сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и основной части огнестрельного оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, в 2001 году один из подсудимых проходил военную службу в Чеченской республике, где обнаружил оружейный схрон. Он занимался коллекционированием оружия и перевез найденное в Уссурийск к себе домой. Несколько лет мужчина пополнял свою коллекцию оружия.

В 2023 году он решил продать часть оружия и предложил заняться поиском покупателя владельцу антикварной лавки.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их преступные действия. В ходе обыска было изъято 11 единиц оружия. Таких как револьвер «Наган», ружье «Иж-К», пистолеты «Маузер», «Браунинг», винтовки «Бердана» и другие, а так же более 250 патронов и гильз.

Суд приговорил их к пяти и шести годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин с купленным на черном рынке пистолетом устроил рейд по барам.