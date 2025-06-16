Россиянин с купленным на черном рынке пистолетом устроил рейд по барам

В Башкирии осудят мужчину за убийство посетителя кафе

В Башкирии осудят мужчину за расправу над посетителем кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статьям 222 («Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия»), 30, 105 («Покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2023 года обвиняемый незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы. В начале апреля 2024 года он посетил несколько заведений в Ишимбае, имея при себе оружие.

В одном из кафе у него произошел конфликт с двумя компаниями, который перерос в драку. В ходе выяснения отношений фигурант произвел выстрел из пистолета в одного из оппонентов, но попал в голову 23-летнему посетителю, который не принимал участия в конфликте. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Злоумышленник скрылся с места происшествия и был объявлен в международный розыск.

Через некоторое время он был задержан сотрудниками ГИБДД в Волгоградской области по пути в Ростов-на-Дону. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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