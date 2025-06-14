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12:23, 14 июня 2025Силовые структуры

Раскрыта тайная мечта осужденного на пожизненный срок за покушение на писателя Прилепина

Прилепин: Осужденный за покушение Пермяков надеется на обмен с Украиной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Прилепин ответил на вопрос о гражданском иске после покушения на него

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин раскрыл тайную мечту гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденного на пожизненный срок за покушение на него. Об этом писатель рассказал в интервью РИА Новости.

Прилепин считает, что Пермяков решил отказаться от российского паспорта с единственной целью. «Он втайне мечтает, чтобы его обменяли», — уверен писатель. По его мнению, адвокат мог посоветовать Пермякову отказаться от российского гражданства, чтобы попасть в список на обмен с Украиной.

Прилепин пояснил, что если Пермяков является гражданином России, то его не могут обменять. Он также заявил, что не стал подавать гражданский иск после совершенного на него покушения.

В январе Пермяков потребовал лишить его российского гражданства, так он не считает себя гражданином РФ. Он утверждает, что получил российский паспорт для того, чтобы свободно перемещаться по территории государства.

В сентябре 2024 года Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы после покушения на Прилепина. Его признали виновным по шести статьям, среди которых 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Как установил суд, после слежки за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя. 6 мая был взорван автомобиль, в котором находились писатель и его водитель Александр Шубин. Первый получил множественные ранения, второго спасти не удалось.

Трех соучастников покушения до сих пор не поймали.

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