Осужденный за покушение на писателя Прилепина попросил лишить его российского гражданства

Осужденный за покушение на Прилепина потребовал лишить его гражданства РФ

Осужденный на пожизненный срок за покушение на писателя Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) просит лишить его российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, в доводах жалобы сказано, что фигурант не считает себя гражданином РФ. Он утверждает, что получил российский паспорт для того, чтобы свободно перемещаться по территории государства.

Ранее Апелляционный военный суд утвердил Пермякову пожизненный срок.