Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:52, 22 января 2025Силовые структуры

Осужденный за покушение на писателя Прилепина попросил лишить его российского гражданства

Осужденный за покушение на Прилепина потребовал лишить его гражданства РФ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Осужденному за покушение на писателя Прилепина утвердили пожизненный срок

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Осужденный на пожизненный срок за покушение на писателя Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) просит лишить его российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, в доводах жалобы сказано, что фигурант не считает себя гражданином РФ. Он утверждает, что получил российский паспорт для того, чтобы свободно перемещаться по территории государства.

Ранее Апелляционный военный суд утвердил Пермякову пожизненный срок.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров

      Российский командир рассказал о «психозе» ВСУ в Курской области

      Движение судов закроют у затопленной кормы танкера «Волгонефть-212»

      Раскрыты подробности о ходе боев в Курской области

      Средний размер банковских вкладов россиян заметно вырос

      Раскрыты потери ВСУ среди личного состава и техники в Курской области

      Президент Панамы напомнил США принадлежность Панамского канала

      Российские военные расширили плацдарм на правом берегу Оскола

      Россия передала Южной Корее разыскиваемого по каналам Интерпола насильника

      Таксисты в России попросили о помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше