Осужденному за покушение на писателя Прилепина утвердили пожизненный срок

Суд утвердил пожизненный срок для осужденного за покушение на Прилепина

Во Власихе Апелляционный военный суд утвердил пожизненный срок лишения свободы для гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за покушение на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд рассмотрел апелляцию защиты фигуранта на решение суда первой инстанции и постановил срок наказания Пермякову оставить без изменения.

30 сентября Второй западный окружной военный суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Первые пять лет мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, а остальное время проведет в колонии особого режима.

Ранее осужденный рассказывал, что Служба безопасности Украины обещала ему за этот теракт 20 тысяч долларов. Сначала его просили выстрелить писателю в голову, но сделать это не получилось — Прилепин передвигался с охраной. Тогда Пермякову поручили подорвать машину писателя. В мае 2023 года он закопал мины рядом с дачей Прилепина, а потом привел устройства в действие. В результате теракта Прилепин получил множественные ранения, а водитель не выжил.