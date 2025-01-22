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12:17, 22 января 2025Силовые структуры

Осужденному за покушение на писателя Прилепина утвердили пожизненный срок

Суд утвердил пожизненный срок для осужденного за покушение на Прилепина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Во Власихе Апелляционный военный суд утвердил пожизненный срок лишения свободы для гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за покушение на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд рассмотрел апелляцию защиты фигуранта на решение суда первой инстанции и постановил срок наказания Пермякову оставить без изменения.

30 сентября Второй западный окружной военный суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Первые пять лет мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, а остальное время проведет в колонии особого режима.

Ранее осужденный рассказывал, что Служба безопасности Украины обещала ему за этот теракт 20 тысяч долларов. Сначала его просили выстрелить писателю в голову, но сделать это не получилось — Прилепин передвигался с охраной. Тогда Пермякову поручили подорвать машину писателя. В мае 2023 года он закопал мины рядом с дачей Прилепина, а потом привел устройства в действие. В результате теракта Прилепин получил множественные ранения, а водитель не выжил.

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