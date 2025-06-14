Прилепин ответил на вопрос о гражданском иске после покушения на него

Писатель Прилепин заявил, что не подавал гражданский иск после покушения на него

Подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин заявил, что не стал подавать гражданский иск после совершенного на него покушения, передает РИА Новости.

У Прилепина спросили, подавал ли он иск на возмещение ущерба. «Я не занимался исками ни одной минуты и не стал бы никогда этим заниматься», — сказал спикер.

В апреле Прилепин заявлял, что троих соучастников покушения на него до сих пор не поймали.

В сентябре 2024 года гражданина Украины Александра Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы после покушения на Прилепина. Его признали виновным по шести статьям, среди которых 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Как установил суд, после слежки за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя. 6 мая был взорван автомобиль, в котором находились россиянин и его водитель Александр Шубин. Первый получил множественные ранения, второго спасти не удалось.