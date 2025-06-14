Прилепин ответил на вопрос о гражданском иске после покушения на него

Подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин заявил, что не стал подавать гражданский иск после совершенного на него покушения, передает РИА Новости.
У Прилепина спросили, подавал ли он иск на возмещение ущерба. «Я не занимался исками ни одной минуты и не стал бы никогда этим заниматься», — сказал спикер.
В апреле Прилепин заявлял, что троих соучастников покушения на него до сих пор не поймали.
В сентябре 2024 года гражданина Украины Александра Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы после покушения на Прилепина. Его признали виновным по шести статьям, среди которых 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.
Как установил суд, после слежки за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя. 6 мая был взорван автомобиль, в котором находились россиянин и его водитель Александр Шубин. Первый получил множественные ранения, второго спасти не удалось.