В Краснодарском крае объявляли ракетную опасность

В 21:51 по московскому времени в Краснодарском крае была объявлена ракетная опасность. Об этом говорится в Telegram-канале «Оперативное оповещение Краснодарского края».

«Ракетная опасность. Зона: Черноморское побережье Краснодарского края!» — сказано в сообщении.

Местных жителей просили укрыться в помещении, не подходить к окнам и не прикасаться к обломкам и поражающим элементам. «Они могут быть обработаны отравляющими веществами», — предупредили гражданских.

В 22:26 ракетная опасность в регионе была отменена.

Ранее глава Севастополя Михаил Равожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.