Раскрыта стоимость публичного выступления Меган Маркл и принца Гарри

Герцоги Сассекские получают за публичное выступление до миллиона долларов (76 миллионов рублей). Стоимость их речи раскрыла газета Daily Mirror со ссылкой на источники.

Согласно просочившемуся в сеть документу, принц Гарри и его жена Меган Маркл запрашивают миллионный гонорар за свое выступление в качестве онлайн-спикеров. Выяснилось, что в пригласительном письме организаторы виртуального мероприятия должны прописать для членов королевской семьи условия их участия и сумму гонорара.

Четырехстраничный бланк приглашения на виртуальный ивент, опубликованный агентством Harry Walker Agency, также учитывает риски при технических сбоях и варианты решения подобных прецедентов. Кроме того, в документе запрашивается список всех спонсоров мероприятия.

«Если вы лишитесь одного или более из вышеуказанных спонсоров, сможете ли вы продолжить организацию мероприятия?», «Что будут показывать зрителям на экранах? Что спикер увидит на экране до и во время своего выступления?» — перечисляются вопросы, на которые должна ответить приглашающая сторона.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его жена Меган Маркл договорились о сотрудничестве с Netflix. Согласно условиям контракта, продюсерская компания герцогов Сассекских будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также программы для детей. Финансирование производства обеспечит Netflix. Детали сделки не разглашаются.

В январе Маркл заключила контракт со студией Disney на озвучивание персонажей мультфильмов. Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации, занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.